«Жемчужина Сибири» принимает ЧР по биатлону

С 25 марта в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проходит Чемпионат России по биатлону. Он продлится до 31 марта, но в связи с трагическими событиями в Подмосковье в программу чемпионата были внесены изменения, сообщают в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В первый день соревнований спортсмены выступали в дисциплине «спринт». Мужчины приняли участие в гонке на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами, а женщины – на дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами. На старт вышли 93 биатлониста и 70 биатлонисток. Во второй день спортсмены соревновались в гонке преследования. Борьбу за победу вели лучшие биатлонисты по итогам спринтерской гонки.

За два дня тюменская сборная завоевала три медали. В спринте среди женщин лучшей стала тюменка Виктория Сливко, которая на 16 секунд обогнала Кристину Резцову из ХМАО-Югры. Виктория также взяла бронзу в гонке преследования во второй день соревнований. Второе место в гонке преследования среди мужчин – у тюменца Александра Логинова.

Организаторы сообщают, что в связи с изменениями в программе соревнований, 28 марта состоятся смешанная эстафета (2+2) и одиночная смешанная эстафета (1+1), 30 марта пройдут эстафета у женщин и масстарт у мужчин, а 31 марта – масстарт у женщин, у мужчин – эстафета.