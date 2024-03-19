75-летний Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Певец Валерий Леонтьев уходит со сцены, сообщил журналистам его директор Борис Чигирев. Он назвал причиной завершения сценической карьеры возраст артиста и добавил, что прощального выступления не планируется.

«Уже было прощальное выступление — 70 лет, был концерт большой в Кремле, в БКЗ «Октябрьский», сольные концерты большие. Это было, собственно, прощание», — сказал Чигирев РБК.

19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. Он родился в 1949 году в деревне Усть-Уса в Коми. За годы творческой жизни артист записал более 30 альбомов. Его выступления всегда отличали экстравагантные образы. Певец появлялся перед зрителями в ярких костюмах и обуви на каблуках. В 1996 году Леонтьев получил звание народного артиста России. Также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка».