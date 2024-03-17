Что можно и нельзя делать в последний день Масленицы

Седьмой день Масленицы, или Прощенное воскресенье, является последним днем перед Великим постом. По традиции, сегодня каждый человек должен просить прощения у своих близких, друзей, знакомых и всех тех, кто по какой-то причине мог быть обижен.

В ответ на просьбу о прощении по традиции произносят фразу «Бог простит». Также в Прощеное воскресенье принято ходить на кладбище и поминать усопших родственников.

Как и много лет назад, так и сейчас кульминацией всей Масленицы является сжигание чучела в воскресенье. Это действие символизирует проводы зимы и наступление весны. В этот день люди устраивали ярмарки, чаепития с бубликами, калачами и блинами, играли в игры, водили хороводы вокруг чучела Масленицы, пели и танцевали, и, наконец, сжигали чучело.