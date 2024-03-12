Почти 80% российских врачей сообщили о дефиците лекарств

Большинство российских врачей (78,5%) столкнулись с дефицитом лекарств. Это следует из результатов опроса, проведенного профессиональным сообществом «Врачи РФ» с 1 февраля по 3 марта.

Чаще всего медики заявляли о нехватке антибиотиков, инсулинов и препаратов для терапии сахарного диабета, антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических и противосудорожных препаратов. В целом они отметили недостаток (дефектуру) более 400 наименований лекарств. Из них 74 входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщает телеканал RTVI.

В Минздраве журналистам заявили, что «дефектура медицинских изделий, которая бы влияла на качество оказания медицинской помощи, отсутствует». По данным ведомства, запасов лекарств из перечня ЖНВЛП хватит на восемь месяцев.