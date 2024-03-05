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​Фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» пройдет по всему региону

В Тюменской области состоится к фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей»

​Фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» пройдет по всему региону
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области идет активная подготовка к фестивалю «Тюменская весна. Всей семьей», который пройдет с 15 по 17 марта. О том, как фестиваль пройдет в муниципалитетах региона, сообщает региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

В Ишиме 16 марта будут работать выездные концертные бригады, а 17 марта пройдут спортивные акции: фестиваль ГТО «Всей семьей» и «Веселые семейные старты». На площадках города развернется гастрономический фестиваль «Гуляй, Масленица!»

Народное гулянье «Гуляй, Масленица-затейница» состоится 17 марта на центральной площади поселка Голышманово. Здесь откроются гастрономические ряды «Где блины – тут и мы, где каша – тут и место наше». Гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа.

16 марта в Ярково на площадке возле школы все желающие смогут сдать нормативы ГТО. В спорткомплексе «Ярково» спортивные семьи смогут посоревноваться в эстафете «Выбираем будущее». 17 марта состоится футбольный матч «Кубок вызова».

В Нижнетавдинском районе 15 марта стартует викторина «Люби свой край». Все желающие смогут проверить свои знания по истории Тюменской области и Нижнетавдинского района, победителей будут ждать подарки. 16 марта хоровые коллективы школьников выступят на песенном марафоне «Поющий район». 17 марта нижнетавдинцев ждет гастрономический фестиваль «Масленица хороша – широка ее душа».

Во всех муниципалитетах области будут работать «Палатки здоровья». Организаторы обещают, что фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» станет ярким праздником для всех жителей региона.


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Сегодня в 09:05, просмотров: 83, комментариев: 0
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