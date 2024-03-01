Президент РФ отметил снижение употребления алкоголя в стране

В Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин напомнил о лозунге «Бросай пить, вставай на лыжи». В частности, в своем выступлении он отметил снижение употребления алкоголя в стране.

«Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку – «Бросай пить, вставай на лыжи». Вот это тот самый случай, момент такой настал. Кстати говоря, что касается пития, здесь у нас заметный, хороший результат. Реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя и, прежде всего, крепкого алкоголя. И это, безусловно, сказывается на здоровье нации», − подчеркнул Путин.

Президент России предложил за счет федеральных средств ежегодно строить в регионах не менее 350 спортивных объектов. На эти цели дополнительно направят за шесть лет порядка 65 миллиардов рублей.