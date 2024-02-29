Президент предложил дать школьникам право пересдавать по одному экзамену ЕГЭ на выбор

Президент РФ Владимир Путин предложил дать выпускникам школ возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. <...> Предлагаю сделать шаг в этом направлении: дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач», — сказал он.

Президент также отметил, что учебная нагрузка для школьников должна быть сбалансированной. «Явно не на пользу делу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману», — сообщил Путин и призвал правительство, педагогическое и родительское сообщества разобраться с этой проблемой.

В 2024 году в ЕГЭ примут участие около 700 000 человек. Основной период экзаменов пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.