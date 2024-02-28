Тюменскую область отметили на Russian Travel Awards

Тюменская область стала лауреатом III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Регион одержал победу в двух номинациях: «Регион санаторного и оздоровительного отдыха» и «Лучший туристический маркетинг региона», сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Кроме того, область стала серебряным призером в направлении «Регион устойчивого туризма» и лауреатом второй степени в специальной номинации от Попечительского совета премии «Знай Наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России».

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, эти награды являются оценкой работы туристической сферы региона профессиональным экспертным сообществом.

«Наш регион круглый год стабильно пользуется популярностью у туристов, продолжительность отдыха постепенно растет, как и средний чек – та сумма, которую готовы потратить путешественники. Мы совершенствуем маркетинговую стратегию, механизмы продвижения. Особенно хочется отметить номинацию "Регион санаторного и оздоровительного отдыха". Оздоровительный туризм – это основа нашего турпродукта, вокруг которой выстраиваются все направления», – прокомментировала директор департамента.

Церемония награждения победителей состоялась в Санкт-Петербурге. В 20 номинациях премии по итогам отбора были представлены 47 регионов. По каждому направлению проекты защищали пять финалистов.