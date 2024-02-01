Александр Моор рассказал о планах по строительству образовательных и культурных объектов в регионе

В Тюмени готовят земельный участок под строительство межуниверситетского кампуса. Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор на первой в 2024 году большой пресс-конференции. В мероприятии приняли участие представители 60 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

На встрече с журналистами, прошедшей на базе физико-математической школы в региональном центре «Новое поколение», Александр Моор подвел итоги 2023 года и рассказал о перспективах развития региона в 2024 году, в частности о строительстве образовательных и культурных объектов.

В этом году четыре школы региона сдадут в эксплуатацию, планируется начать строительство шести школ и детского сада, начнется проектирование еще нескольких школ, рассказал глава региона.

В Тюмени возвести два объекта – школу № 7 и современный культурно-досуговый комплекс на месте молодежного театрального центра «Космос» планируют, которые станут единым архитектурным ансамблем. К обсуждению смыслового наполнения нового пространства губернатор предложил подключиться молодежным сообществам.

Журналистов интересовали перспективы появления в Тюмени межуниверситетского кампуса, который создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Сейчас идет подготовка земельного участка и проектной документации, сообщил Александр Моор. Строительство кампуса планируют начать в 2025 году.