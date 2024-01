Нашумевшая «Барби» стала одним из победителей «Золотого глобуса»

В Беверли-Хиллз состоялась 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Триумфатором премии стал фильм «Оппенгеймер». Он одержал победу сразу в пяти номинациях: «Лучший драматический фильм», «Лучший режиссер» (Кристофер Нолан), «Лучший актер в драматическом фильме» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), «Лучшая музыка к фильму».

Нашумевший фильм «Барби», который в ушедшем году называли одним из главных соперников «Оппенгеймера», получил две награды: «Лучшая песня к фильму» и «Лучший кассовый фильм».

Лучшей актрисой в драматическом фильме стала Лили Гладстон ( «Убийцы цветочной луны»), а лучшей актрисой в комедии/мюзикле - Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные».

Список победителей премии «Золотой глобус» выглядит так:

Лучший режиссер: Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер»

Лучший комедийный фильм: «Бедные-несчастные»

Лучший кассовый фильм: «Барби»

Лучший актер в драматическом фильме: Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»

Лучшая актриса в драматическом фильме: Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»

Лучшая актриса в комедийном фильме: Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший актер в комедийном фильме: Пол Джиаматти, «Оставленные»

Лучшая женская роль второго плана: Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-Младший, «Оппенгеймер»

Лучший сценарий: Жюстин Трие, «Анатомия падения»

Лучший фильм не на английском языке: «Анатомия падения»

Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»

Лучшая музыка к фильму: «Оппенгеймер»

Лучшая песня к фильму: Билли Айлиш, What I Was Made For?, «Барби».