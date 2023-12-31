Психологи зафиксировали повышение уровня стресса и финансовой тревожности у россиян

Россияне стали чаще обращаться к психологам с жалобами на стресс и финансовую тревожность. Если год назад большинство запросов к психологу были связаны с тревогой и приступами паники, то в 2023-м россиян волновали вопросы, связанные со стрессом и отношением к деньгам. Об этом пишет РБК со ссылкой на специалистов онлайн-сервисов психологической помощи.

«Если в январе-феврале стресс отмечал 51% клиентов сервиса, то к концу года этот показатель вырос до 56%. Речь идет не о стрессе, связанном конкретно с работой, а, скорее, о некоем перманентном состоянии, охватывающем все сферы жизни», — отметила гештальт-терапевт, руководитель сообщества психологов сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

Клинический директор сервиса Alter Анастасия Черткова отметила увеличение в 2023 году запросов, связанных с отношением к деньгам. По ее словам, доля таких запросов в общем количестве выросла за год на 11%.

Резкий спрос на помощь психологов в России специалисты зафиксировали в декабре 2022 года. Потребность в психологах тогда выросла по сравнению с прошлым годом на 62,87%, количество сессий с ними — на 62%, спрос на корпоративную психологическую помощь — в несколько раз, отмечает Forbes.