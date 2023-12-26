В России изменили правила получения маткапитала

С 1 января 2024 года выплачивать материнский капитал будут только лицам, имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только на ребенка, который является гражданином России по рождению. Закон об этом подписал Владимир Путин.

«Это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Если же ребенок не имеет гражданства РФ, а один из его родителей только приобрел его, маткапитал также не будет выплачиваться.