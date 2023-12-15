В Доме культуры села Лариха завершился капитальный ремонт

В селе Лариха Ишимского района капитально отремонтировали Дом культуры. На модернизацию и оснащение направлено более 76 миллионов рублей из бюджета Тюменской области. Также 18 миллионов привлечено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

«Дом культуры — это место для развития традиций территории и творческой дружбы местных коллективов. Отрадно, что в отремонтированном ДК сегодня найдется место для жителей всех возрастов», – рассказала директор департамента Тюменской области Елена Майер.

Отметим, что в Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора продолжается внедрение нового стандарта использования инфраструктурных объектов культуры. В 2023 году проведен аудит пилотных объектов культуры и сформулированы критерии их эффективного использования, разработаны основные параметры стандарта. В 2024 году планируется развивать молодежную и фестивальную деятельность, сотрудничать с волонтерами, некоммерческими организациями и бизнесом; внедрять новые формы, в том числе, семейные проекты; вовлекать жителей в проектирование культурных пространств.