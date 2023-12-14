Путин призвал «внимательно проанализировать» условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже

Условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже надо внимательно проанализировать. Об этом заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что это наш флаг, все знают, что это наш спортсмен, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования, но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет», - сказал Путин.

Он добавил, что критерии могут искусственным образом негативно сказываться на лидерах национальных команд.

8 декабря Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах, при этом демонстрация официальной символики стран будет запрещена.