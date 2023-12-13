Мощный компьютерный томограф поступил в тюменскую ОКБ №2

Во взрослом стационаре тюменской Областной клинической больницы №2 установили новый компьютерный томограф. Аппарат поступил в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Приобретенный КТ-аппарат является одним из самых мощных в Тюмени, сообщил заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Рустам Талыбов. Его отличительной способностью является высокая скорость сканирования, которая составляет всего 0,3 секунды.

«Ведь это очень важно при диагностике детей в возрасте менее трех лет. Ребенок не успеет сделать движение, а благодаря быстроте выполнения, мы получим правильный результат», – рассказал заведующий отделением.

Современное оборудование имеет специальные опции для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В системе КТ-аппарата установлен ЭКГ синхронизатор, а также дополнительно оборудован двухколбовый шприц для сосудистых исследований.

Кроме того, томограф оборудован системой подавления шума и специальным успокаивающим освещением, для того, чтобы исследование проходило для пациента в комфортной обстановке.

Медучреждения Тюменской области регулярно пополняются новейшим медицинским оборудованием. Так, в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» в сентябре этого года Областная больница № 14 (с. Казанское) приобрела современный компьютерный томограф.