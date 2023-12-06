В Тюмени открыт центр для детей с ментальными нарушениями

Во ходе рабочей поездки по Тюменской области уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие в открытии центра дневного пребывания «Открой мне мир» для детей с ментальными и иными нарушениями.

Третий в России центр открыт в Тюмени в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». Он создан на базе тюменского филиала Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями в партнерстве с региональным департаментом социального развития.

Во время рабочей встречи губернатор Александр Моор и Мария Львова-Белова обсудили перспективы развития сети подобных центров.

«Моя мечта, чтобы в каждом муниципалитете появились такие «группы продленного дня», когда можно отойти по своим делам, а дети в это время заняты со специалистами. То есть центры должны стать сетевыми. Открыли одну точку, а следом другую, чтобы все было в шаговой доступности для родителей», – сказала уполномоченный по правам ребенка.

Александр Моор поддержал эту идею, пообещав, что проект будет масштабирован на другие муниципалитеты Тюменской области. Губернатор отметил большую роль в работе по реабилитации детей с инвалидностью социально ориентированных некоммерческих общественных организаций. Региональное правительство поддерживает СОНКО грантами.

«Мы уже много лет выстраиваем комплексную систему реабилитации особых детей. Несмотря на все сложности, ежегодно закладываем в бюджет средства на оплату путевок в специализированные реабилитационные центры, приобретаем для таких учреждений современное оборудование», – отметил глава региона.