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​В Тюменской области введут новую меру поддержки многодетных семей

Многодетным Тюменской области компенсируют затраты на подключение к электросетям

​В Тюменской области введут новую меру поддержки многодетных семей
Фото: admtyumen.ru

Новую меру социальной поддержки многодетным семьям анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

Глава региона сообщил, что с 1 января 2024 года многодетные семьи смогут компенсировать затраты на подключение к электросетям участков, которые были выделены им в собственность бесплатно.

Отвечая на многочисленные обращения жителей Тюменской области, губернатор рассказал, как продвигается работа по газификации населенных пунктов. Порядка 200 километров газовых сетей планировалось построить в регионе в 2023 году. Это дало возможность для подключения к газу более 4 тысяч домов.

В следующем году планируется разработать проектную документацию для газификации еще 37 сельских населенных пунктов. «Газовые сети будут построены в 18 ранее негазифицированных населенных пунктах Абатского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Упоровского районов и Заводоуковского городского округа», – сообщил Александр Моор.

В 2023 году в Тюменской области был расширен список категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка на газификацию жилых домов, напомнил глава региона. Теперь 130 тысяч рублей на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования смогут получить 48 льготных категорий населения. Среди них многодетные семьи, инвалиды, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 141, комментариев: 0
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