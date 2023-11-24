Депутат ГД назвал причины нежелания россиян рожать детей

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал свое мнение о том, почему россияне не хотят рожать. Он считает, что многих граждан появление малыша обрекает на бедность. Об этом он заявил в ходе эфира радиостанции «Говорит Москва».

«В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», – заявил депутат.

Кроме того, на демографию влияет оптимизация здравоохранения. По словам Делягина, сегодня около 30% россиянок не могут родить по медпоказаниям: «В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне».

Депутат также подчеркнул, что государству нечего предложить россиянам «кроме песни SHAMAN'а».