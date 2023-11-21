Фтизиатры Тюмени используют в работе искусственный интеллект

В отделении лучевой диагностики Тюменского фтизиопульмонологического центра провели первые флюорографические исследования с помощью искусственного интеллекта, сообщает региональный департамент здравоохранения. Умный сервис поднимает производительность труда врачей-рентгенологов и в разы сокращает время подготовки их заключений.

Мобильный цифровой флюорограф помогает сделать качественный снимок с безопасной лучевой нагрузкой и с помощью компьютерного зрения читает его. Результат первого прочтения флюорограммы загружается на рабочее место врача-рентгенолога, а специалисты проводят последующие чтения снимка.

Для 310 студентов Тюменского колледжа производственных и социальных технологий врачи-рентгенологи провели первое флюорографическое потоковое исследование с применением компьютерного зрения.

Заведующий отделением лучевой диагностики,врач-рентгенологЕкатерина Аскарова рассказала о новом сервисе: «Искусственный интеллект при флюорографическом исследовании в Тюменской области мы опробовали первыми. Мы активно принимали участие в разработке созданного по нашему заказу программного обеспечения. ИИ помогает нам находить признаки заболеваний даже в очень сложных локализациях. Пропустить патологию теперь невозможно!».