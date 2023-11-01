85 студентам и аспирантам Тюменской области вручили именные стипендии губернатора. 31 октября состоялась торжественная церемония, на которой заместитель главы региона Алексей Райдер вручил удостоверения стипендиатам.

Студенты и аспиранты получают именные стипендии за достижения в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Всего в 2023 году их учреждено 89.

«Приоритет правительства и губернатора – это признание и поддержка талантливых, амбициозных, целеустремленных молодых людей. В нашей области очень много возможностей для раскрытия ваших талантов. Я уверен, успех ждет каждого из сегодняшних лауреатов», – обратился к собравшимся Алексей Райдер.

На протяжении более 20 лет выдающимся студентам и аспирантам региона вручаются именные стипендии губернатора Тюменской области. Свыше 2 тысяч молодых людей стали стипендиатами за это время. Размер именной стипендии для аспирантов в этом году составляет 11 500 рублей в месяц, для студентов – 2 300 рублей в месяц.

Присутствующий на церемонии ректор Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров сказал: «Собравшиеся сегодня в этом зале – золотой резерв Тюменской области. Через какое-то время вы займете рабочие места, будете выполнять функцию, ради которой поступали в университет, работать на благо региона и страны».