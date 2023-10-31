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​350 точек активного долголетия отмечены на карте Тюменской области

На портале «Старшее поколение» отметили точки активного долголетия в Тюменской области

​350 точек активного долголетия отмечены на карте Тюменской области
Фото: vk.com/dsr72

Новый раздел «Точки активного долголетия в Тюменской области» появился на портале «Старшее поколение». Здесь на одном ресурсе полезную информацию для пожилых людей области собрали специалисты Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, рассказали в областном департаменте социального развития.

Заместитель директора центра по социальной работе Светлана Малахова рассказала: «В настоящий момент жители региона могут найти на портале перечень адресов организации, предлагающие занятия в области образования, спорта и творчества с указанием адреса. Сегодня мы располагаем данными о 350 точках активного долголетия, на которых представлены более 80 видов активностей для людей «серебряного» возраста».

Жители Тюменской области старшего поколения могут освоить традиционные занятия, такие как рисование, пение, суставная гимнастика, скандинавская ходьба, краеведение и английский язык. Также на портале представлены и необычные виды активностей: гончарное дело, бильярд, аквааэробика, спортивная рыбная ловля, джутовая филигрань, карвинг, ковроткачество.

Пользователь портала «Старшее поколение» тюменка Ангелина Вячеславовна уже опробовала новый ресурс и поделилась впечатлениями: «Это очень удобный ресурс. Можно сразу увидеть адреса учреждений, контактные телефоны, перечень предлагаемых занятий. Я выбрала занятие по душе, перешла по ссылке на сайт организатора, посмотрела все, что было интересно. Очень важно, что в перечне указаны актуальные номера телефонов, и я без проблем связалась со специалистом и сразу же записалась на занятия».


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Сегодня в 15:13, просмотров: 102, комментариев: 0
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#341 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#339 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#339 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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            string(9) "afterSave"
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        bool(false)
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        bool(true)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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