Жители Тюменской области участвуют в проекте «Персональный медицинский помощник»

В Тюмени реализуется пилотный проект «Персональные медицинские помощники». Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, в рамках проекта в городской поликлинике № 8 задействованы 189 тонометров и 108 глюкометров.

«Специалисты дистанционного консультативного центра, работающие в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники», ежедневно отрабатывают навыки по клиническому ведению пациентов с использованием информационных технологий, –рассказала Екатерина Матюшкина, заведующая дистанционным консультативным центром городской поликлиники № 8. – Полученный опыт дает возможность в дальнейшем масштабировать практику применения персональных медицинских помощников и на большее количество пациентов, нуждающихся в дистанционном контроле состояния здоровья».

О преимуществах подобной практики говорят сами пациенты, которые получили медицинские приборы на старте проекта. По словам участников, между ними и докторами, контролирующими их здоровье, сформировались хорошие, доверительные отношения. Персональные медицинские помощники качественно и точно снимают показатели. Как следствие, зная о том, что их здоровье под контролем врачей, пациенты гораздо реже испытывают чувство тревожности.