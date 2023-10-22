Цены на iPhone 15 Pro в России пошли вниз

Пора брать: новые айфоны в России начали дешеветь, сообщает Hi-Tech Mail.ru. Сейчас премиальный смартфон можно купить уже за 125 тысяч рублей, притом что на старте продаж за него требовали 150, а то и 170 тысяч. Базовые модели тоже снижаются в цене — 15-й айфон можно найти уже за сто тысяч, а то и дешевле.

Напомним, что у нового флагмана Apple — 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A17 Pro, восемь гигабайт оперативной памяти, камера с тремя объективами — один на 48 мегапикселей и два — по 12. Впервые в истории Apple снабдила свои телефоны не собственным разъемом, а портом USB-C.