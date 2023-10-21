Население России сократится более чем на 5% к 2046 году, подсчитал Росстат

Население России к началу 2046 года сократится больше чем на 5% - до 138,77 млн человек. Такой прогноз дает Росстат, он рассчитан с учетом результатов последней Всероссийской переписи населения.

На начало текущего года в стране жило 146,45 млн человек. Таким образом, к 2046 году, по прогнозу, оно сократится более чем на 7,5 млн человек.

Доля населения трудоспособного возраста в России на конец 2045 года составит 57,5% (против 57% в 2023 году), говорится в прогнозе. Женщин по-прежнему будет больше, чем мужчин — на начало 2046 года на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.

По прогнозам Росстата, рождаемость в России будет сокращаться до 2027 года, но затем начнет расти. В результате к 2045 году родится, как ожидается, 1,426 млн младенцев по сравнению с 1,244 млн в 2023-м.