Югра будет укреплять сотрудничество с Кузбассом

В ходе рабочего визита в Москву, губернатор Югры Наталья Комарова провела важные переговоры с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Обе стороны выразили готовность укрепить сотрудничество в различных секторах, обеспечивая благоприятное социально-экономическое развитие и реализацию важных национальных проектов, включая строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

В результате рабочего совещания было подписано соглашение о расширении сотрудничества между правительством Югры и Кузбасса. Этот документ охватывает широкий спектр вопросов, относящихся к торговле, экономике, науке, технологиям, культуре и другим сферам. Губернатор Комарова подчеркнула важность данного соглашения и акцентировала внимание на его значимости для развития обеих территорий.

Сергей Цивилев также поддержал инициативу о расширении сотрудничества, отметив, что подобные соглашения отражают важные направления, способствующие устойчивому росту обоих регионов. Он напомнил, что сотрудничество между Югрой и Кузбассом началось еще в 2019 году и в настоящее время они углубляют свою работу для дальнейшего совместного развития.

Кроме того, губернатор Кузбасса подчеркнул успешное заключение соглашения с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, что демонстрирует стремление области к укреплению своего партнерства и сотрудничества на федеральном уровне. Губернаторы подчеркнули готовность продолжать совместные усилия в реализации важных проектов, способствующих устойчивому и сбалансированному развитию северных регионов России.