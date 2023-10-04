Исследование: 52% россиян меняли работу из-за токсичных коллег

Более половины россиян (52%) хотя бы раз меняли работу из-за токсичной атмосферы в коллективе. Это следует из результатов исследования группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплаты.ру», пишет Forbes.

Среди наиболее ярких проявлений токсичной среды на работе - принуждение к выполнению задач за других сотрудников (47%), внушение чувства вины за своевременный уход с работы (25%) и подталкивание к сомнениям в собственной профпригодности (21%).

Несмотря на это, отмечают исследователи, большинство респондентов остаются в таком коллективе до последнего. Написать заявление на увольнение они готовы только в случае неадекватных требований к выполнению работы (27%).

Участники опроса также считают, что пережить неблагоприятную атмосферу в офисе могут помочь такие вещи, как как повышение в должности (29%), возможность частичной удаленной работы (24%) или увольнение токсичного коллеги (20%).