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​Тюменцы принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Тюменские дома и дворы борются за звание лучших в стране

​Тюменцы принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
Фото: moydom.er.ru

У жителей Тюменской области, которые бережно относятся к своим домам, обустраивают дворы, украшают подъезды, следят за порядком в местах общего пользования, есть возможность поделиться позитивным опытом. Об этом рассказал губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети.

Глава региона напомнил, что активные жители и управляющие компании могут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами, оставив заявку на сайте «Лучший дом. Лучший двор». Заявки можно оставлять до 10 октября. Они будут оцениваться по четырем номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом».

Организаторы конкурса поставили задачу: найти «дома образцового содержания» и показать всем лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами.

На сегодняшний день от Тюменской области на конкурс подано более 30 заявок. В основном участники из областной столицы, но есть конкурсанты из Тобольска, Ялуторовска, Ишима.

Все желающие могут принять участие в «народном голосовании», для этого необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса. Отдать свой голос можно лишь за одного участника в каждой из номинаций. Александр Моор призвал земляков вместе поддержать тюменских кандидатов.


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28 сентября в 10:33, просмотров: 356, комментариев: 0
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