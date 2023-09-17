В селе Плеханово открылся новый ФАП

Новые фельдшерско-акушерские пункты ежегодно открываются в Тюменской области благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Правительство области уделяет большое внимание доступности медицинской помощи населению в сельской местности.

Так, в Ярковском районе в рамках региональной программы в прошлом году возвели пять ФАПов, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Теперь первичная медицинская помощь есть в пяти населенных пунктах – ей обеспечены больше двух тысяч человек в посёлке Усть-Тавда, селе Караульнояр, деревне Карбаны, селе Плеханово и деревне Петропавловка.

Новые ФАПы – модульные здания, оснащенные современным оборудованием. Они существенно повышают качество жизни местных жителей.

Пациентка ФАПа в селе Плеханово поделилась впечатлениями: «Новый ФАП красивый, комфортный. Нравится здесь и пациентам, и нашему фельдшеру».

В Плеханово проживают 292 человека, из них 249 взрослых и 43 ребенка. Около 70 человек – граждане пожилого возраста. С начала года медицинское учреждение посетили 1498 раз.

Заведующая плехановским фельдшерско-акушерским пунктом Светлана Кузубова отмечает: «Все только впереди. Сезон ОРВИ и гриппа начинается, а значит, надо подготовиться. Вакцину уже получили, готовы к приему пациентов и проведению вакцинации».