АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 21 тысячу мальков сетра сибирского в Томь

АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 21 тысячу мальков особо ценного вида водных биологических ресурсов – осетра сибирского – в реку Томь на территории Томской области. Затраты компании на экологическое мероприятие составили 2 млн рублей.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов проведено в целях сохранения биологического разнообразия в регионе, где нефтепроводное предприятие осуществляет свою деятельность.

Осетр сибирский занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Выращивание и выпуск мальков в водоем по заказу предприятия выполнил специализированный научно-производственный рыбоводный комплекс. Средняя навеска мальков составила 33 грамма, что является хорошим показателем для выживаемости рыбы в естественной среде.

До конца года нефтепроводчики планируют выпустить еще свыше 49 тысяч единиц молоди данного вида осетра в реку Иртыш Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна на территории Тюменской области.На эти цели АО «Транснефть – Сибирь» направит около 5 млн рублей.