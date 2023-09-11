Выборы губернатора Тюменской области прошли без нарушений

В единый день голосования в Тюменской области состоялись выборы главы региона. Вместе с избирателями проголосовал на своем участке полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Заявить о своей гражданской позиции – принципиально важно для каждого человека, отметил полпред главы государства. «Это наша гражданская позиция – это раз. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что губернатор – это высшее должностное лицо на территории, человек, от которого во многом зависит принятие решений для социально-экономического развития региона», – подчеркнул Владимир Якушев.

По мнению кандидатов в губернаторы, выборы прошли в рамках закона.

Действующий губернатор Александр Моор отметил, что выборы прошли спокойно, значимых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, зафиксировано не было. «Я очень благодарен всем, кто несмотря на дождливую погоду, пришел и выполнил свой гражданский долг», – сказал Александр Моор.

О том, что при голосовании не было зафиксировано значимых нарушений, заявили также кандидаты в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников и партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Владимир Пискайкин.

Весь процесс выборов контролировался наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, отметил Денис Садовников. Кандидаты в губернаторы поблагодарили всех, кто приходил, голосовал и выбирал свое будущее.

11 сентября Александр Моор выступил с обращением к жителям региона.