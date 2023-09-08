​Лучшие товаропроизводители Тюмени представят свою продукцию на выставке

С 11 сентября стартует приём заявок на участие в новом сезоне выставки «Тюменская марка – 2023». ️ Свою продукцию на мероприятии смогут представить лучшие товаропроизводители города – оргкомитет отберет 70 сильнейших участников.

Выставка пройдет с 20 по 21 октября в Выставочном зале на улице Севастопольской, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Организаторами мероприятия выступят департамент экономики и стратегического развития администрации города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

«"Тюменская марка" сегодня – это большой бренд, предприниматели ежегодно с большим интересом участвуют в проекте. В этом году – обновленный формат, все 70 участников, которые пройдут отбор и выйдут на площадку Выставочного зала, будут являться победителями», – рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская.

Предпринимателей ждет насыщенная деловая программа, нетворкинг-сессия и эксклюзивный мастер-класс от Максима Поташева.

Принять участие в выставке «Тюменская марка – 2023» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане, зарегистрированные на территории города Тюмени. Подать заявку товаропроизводители могут с 11 по 22 сентября на сайте «Тюменская марка».