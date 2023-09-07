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​В Абатской районной больнице завершился капитальный ремонт стационара

В Абатском районе отремонтировали районную больницу

​В Абатской районной больнице завершился капитальный ремонт стационара
Фото: vk.com/oblzdrav72

Капитальный ремонт двух этажей стационара завершился в районной больнице села Абатское Тюменской области. Работы проводились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили в пресс-службе областного депздрава.

Главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников рассказал, что весь коллектив был задействован в процессе ремонта: «Мы целенаправленно работали для того, чтобы создать комфортное и безопасное пространство для наших пациентов. Каждая деталь и каждый уголок были тщательно проработаны, чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи».

Третий этаж стационара предназначен для отделения реанимации, эндоскопии и лабораторий. В обновленных палатах на четвертом этаже будут получать медицинскую помощь пациенты терапевтического отделения. Также здесь будут места для пациентов отделения геронтологии и паллиативной помощи.

В ходе капитального ремонта строители обновили все инженерные коммуникации: систему электроснабжения, водопровод, канализацию, вентиляцию, а также установили современную противопожарную систему. В стационаре провели реконструкцию палат, сделав более просторными, комфортными и уютными. В каждой палате появился отдельный санузел. Для больницы были приобретены новая мебель и современное медицинское оборудование.


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Сегодня в 20:59, просмотров: 55, комментариев: 0
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