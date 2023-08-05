При въезде в РФ вскоре можно будет не заполнять анкеты

Требование заполнять анкету в пунктах пропуска через российскую границу в скором будущем, возможно, будет отменено: с такой инициативой выступил Роспотребнадзор.

Как передает ТАСС, ведомство подготовило и разместило соответствующий документ на портале проектов нормативных правовых актов. Он предписывает отменить требование заполнять анкету прибывающего на территорию России для иностранных граждан и лиц без гражданства до прибытия на территорию страны, а также в пунктах пропуска через государственную границу.

Вместе с этой инициативой Роспотребнадзор рекомендовал своим территориальным органам обеспечить выборочное тестирование на коронавирус — ему должны подвергаться иностранцы, прибывающие из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.