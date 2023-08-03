В Нижневартовске скончался подросток после отравления стеклоочистителем

В Нижневартовске на базе ООО «УралМетРесурс»‎ подросток умер, проглотив 300 миллилитров стеклоочистителя, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

16-летний парень недавно приехал с родителями в Россию. Семья оказалась в трудном положении, обратились в хоспис. Там ему нашли подработку пункт приема металлолома, директору понадобилось перевезти свои вещи с базы.

«Пока парни таскали добро, из пакета выпала 1,5-литровая бутылка со стеклоочистителем. Парень подумал, что это вода — по-русски не говорил и не спросил коллег, можно ли это пить. Проглотил 300 миллилитров. Вскоре парня стало тошнить, его госпитализировали», — говорится в сообщении.

Молодой человек скончался в детской клинической больнице. Полиция проводит проверку.