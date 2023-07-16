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​Россияне потратили более 4 миллиардов на борьбу с подавленностью и плохим настроением

В России выросли продажи антидепрессантов

​Россияне потратили более 4 миллиардов на борьбу с подавленностью и плохим настроением
Фото: unsplash.com

За полгода на борьбу с депрессией, плохим настроением, подавленностью жители России потратили 4,3 миллиарда рублей — как передают «Ведомости», объемы продажи антидепрессантов за последние полтора года растут рекордными темпами. Впрочем, по отношению к нервному 2022 году они выросли не так сильно — всего на два процента, а если сравнивать с предыдущими годами, то можно говорить о взрывном росте интереса к средствам, которые помогают бороться с депрессией. Так, по словам представителей одной из московских сетей аптек, в первой половине 2023 год ее клиенты начали покупать таких препаратов на 30 процентов больше, чем в прошлые годы.

По данным RNC Pharma, в этом нет ничего удивительного: рынок успокоительных лекарств сегодня является одним из лидеров по росту — с 2018-го по 2022 год продажи в ценах дистрибьюторов увеличились с 4 до 10 миллиардов рублей.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 109, комментариев: 0
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