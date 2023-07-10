Александр Моор назвал рыбоводство одной из точек роста АПК региона

В Тюменской области ежегодно отмечается положительная динамика в отрасли рыбоводства и рыболовства. Отрасль стала одной из точек роста и развития агропромышленного комплекса региона. Об этом сказал губернатор Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем рыбака.

На территории Тюменской области успешно работает ряд рыбоперерабатывающих предприятий. Статистические данные свидетельствуют о том, что рост производства товарной рыбы сохраняется, увеличивается ее промышленный вылов, появляются новые объекты аквакультуры. Только за 2022 год объём выращенной рыбы составил более трех тысяч тонн, напомнил Александр Моор.

В регионе развивается и пастбищное рыбоводство – в прошедшем году 68 рыбоводных участков выпустили свыше 170 миллионов мальков.

По словам губернатора, в Тюменской области особое отношение к рыбалке. «Клевых» мест у нас хватает. Например, Армизонский район, где вчера был в рабочей поездке. Пообщался с местными жителями, среди которых много рыбаков. Пожелал всем хорошего клева!», – рассказал губернатор.

Глава региона также отметил, что об интересе тюменцев к рыбалке красноречиво говорит и число участников многочисленных состязаний по рыбной ловле, которые привлекают не только тюменцев, но и гостей со всей страны.