Победители конкурса губернаторских грантов представили свои проекты Александру Моору

В музейном комплексе имени И.Я. Словцова глава Тюменской области Александр Моор встретился с победителями конкурса губернаторских грантов. Мероприятие прошло в виде интерактивной сессии, в ходе которой некоммерческие организации презентовали свои проекты.

Количество конкурсных направлений в этом году было увеличено с 6 до 11 – это позволило оказать поддержку большему количеству социально значимых инициатив. Идеи победителей ориентированы на различные категории граждан: это увеличение числа доступных видов деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь переселенцам из ЛНР и ДНР, профориентация для детей и подростков, развитие креативных индустрий и др.

114 руководителей проектов, ориентированных на социальные преобразования в регионе, приняли участие во встрече. Грантовый фонд в 2023 году составил 85,3 млн рублей, в том числе 37,2 млн рублей за счет софинансирования из средств Фонда президентских грантов. Благодаря выигранным средствам каждая из инициатив получила возможность реализации.

«Авторы проектов искренне болеют за свое дело, живут им. Понимаю в такие моменты, что гранты идут в надежные руки. Тем более все инициативы прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку», – отметил губернатор на своей странице в соцсети.