Колонны бойцов Евгения Пригожина уходят обратно в полевые лагеря

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что разворачивает колонны.

«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости — за сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратное направление в полевые лагеря согласно плану», – сообщил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко через свою пресс-службу заявлял, что проводил переговоры с Пригожиным. Как отмечает пресс-служба президента республики, они подготовили выгодный для обоих сторон выход из ситуации.