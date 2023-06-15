В Заводоуковске откроют виртуальный концертный зал

20 июня в городе Заводоуковске Тюменской области состоится открытие нового виртуального концертного зала, сообщает региональный департамент культуры.

Министерство культуры РФ в рамках федерального проекта «Цифровая культура» проводит ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов. Культурно-досуговый центр Заводоуковского городского округа в прошлом году стал победителем конкурсного отбора.

Виртуальный концертный зал – это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России. На создание Заводоуковского зала было получено финансирование в размере 5,7 млн, на эти средства учреждение приобрело новый светодиодный экран. Теперь около 500 человек смогут одновременно смотреть онлайн-трансляции на большом экране.

Кроме онлайн-мероприятий, специально для культурных учреждений, участвующих в проекте «Виртуальный концертный зал», на сайте культура.рф, собраны подборки симфонических концертов, легендарных балетов, мюзиклов, спектаклей и образовательных лекций.

Виртуальный концертный зал в Заводоуковске станет седьмым, открытым в рамках нацпроекта «Культура». Сегодня во всех 26 муниципалитетах Тюменской области действуют 33 виртуальных концертных зала.