Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет: как передают «Известия», политик находился в одной из больниц Милана — в начале апреля он был госпитализирован с диагнозом лейкемия. Берлускони проходил курс химиотерапии, после чего его выписали, однако 9 июня он вновь попал в клинику.

В разное время Берлускони занимал разные посты в правительстве Италии — он возглавлял министерства экономического развития, экономики и финансов, здравоохранения, иностранных дел. С 2022 года являлся сенатором.