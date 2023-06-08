В Тюмени готовы круглосуточно следить за уровнем воды в Туре

Власти Тюменской области обеспокоены снижением уровня воды в реке Туре, которое может стать проблемой для Тюмени и окрестных населенных пунктов. Разрабатываются решения, позволяющие обеспечивать работу водозаборных сооружений, для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Действуем на несколько шагов вперед. Вводим режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Подписал соответствующее постановление. Наши специалисты уже готовы к работе», – рассказал глава региона.

В рамках постановления будут организованы непрерывный мониторинг гидрологической обстановки на Туре и, при необходимости, круглосуточное дежурство.

В целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению и организациям Тюменской области будут приняты меры по обеспечению поддержания необходимого уровня воды в реке. Региональное правительство планирует привлечь специалистов для проведения неотложных работ по предотвращению дальнейшего обмеления.

Вода из Туры является одним из источников, которым питается система водоснабжения Тюмени. Низкий уровень воды в реке наблюдается третий год подряд. Специалисты связывают это с аномальной жарой и дефицитом осадков.