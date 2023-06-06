В Тюменской области назвали лучших специалистов в сфере социального обслуживания

С 1 апреля по 1 июня в Тюменской области проходил региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Конкурсная комиссия подвела итоги – в 15 номинациях определены 15 победителей, которые представят регион на федеральном уровне.

Из всех номинаций конкурса девять посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социального обслуживания, рассказали в региональном департаменте соцразвития. Это комплексная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие социальных сервисов для семей с детьми и стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам.

Среди приоритетных направлений конкурса также лучшие практики ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, организации активного досуга, сопровождаемого проживания инвалидов, их социальной реабилитации и абилитации.

Победителей регионального этапа конкурса выбрали электронным голосованием из 42 поступивших заявок. Определены также 33 призера конкурса, в том числе и из негосударственных организаций, занявшие первые, вторые и третьи места в своих номинациях.

Победители пяти номинаций представляют «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации». Лучшими в двух номинациях стали работники «Детского психоневрологического дома-интерната». Также в двух номинациях победили представители «Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья».

Результаты федерального этапа конкурса будут подведены Центральной конкурсной комиссией до 1 августа 2023 года.