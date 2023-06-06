Фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» состоится с 29 июня по 15 июля

С 29 июня по 15 июля в Тобольске пройдет фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», хедлайнерами которого станут музыканты Игорь Бутман и Леонид Агутин. Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

Туристический потенциал регионального события обсудили в рамках пресс-конференции, посвященной сотрудничеству Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры.

«Фестиваль, о котором мы сегодня говорим – это еще одно предложение, которое позволяет приехать, познакомиться с регионом, Тобольском и окунуться в его историческую и культурную составляющую. Соответственно, мы понимаем, что нужно делать ставку на такие яркие события, показывать, продвигать их совместно с коллегами на территории страны», – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Совместные проекты Тюменской области и Москвы становятся яркими событиями в жизни двух регионов. Заместитель губернатора привел примеры плодотворного сотрудничества: совместный запуск железнодорожного круиза «В Сибирь» из Москвы до Тобольска, цикл мероприятий «Дни Тюменской области в Москве», фестиваль «Сибирские каникулы» в парке Зарядье».

Напомним, что в 2022 году фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» вошел в топ-3 по версии Russia Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население выше 100 000 человек».