Глава Росприроднадзора провела совещание в Тюмени

Вместе с учащимися и педагогами новой школы № 56 города Тюмени губернатор Александр Моор и глава Росприроднадзора Светлана Радионова приняли участие в экологической акции. 18 мая на территории школы посадили девятнадцать крупномерных саженцев липы и рябины.

Специальный приз II Международной премии «Экология – дело каждого» в виде саженцев выиграли ученики гимназии № 83. Но так как территория новой школы № 56 нуждалась в озеленении, ребята подарили их сверстникам.

Глава Росприроднадзора обратилась к тюменским школьникам: «Все мы вместе можем изменить к лучшему свое сознание и отношение к природе. Спасибо вам большое».

Губернатор рассказал, что в Тюменской области ежегодно высаживаются миллионы деревьев. Он отметил: «Думаю, вы видите, какое большое внимание уделяется озеленению наших населенных пунктов, в том числе Тюмени. Самое лучшее, что мы можем сделать для защиты природы, – это воспитывать любовь к ней с самого детства».

Далее руководитель Росприроднадзора и глава региона поехали на земельный участок со свалкой отходов на 9-м км Велижанского тракта в Тюмени и проинспектировали ход работ по его рекультивации. Они отметили, что работы на площади более 42 га идут по графику. Для создания шестислойного рекультивационного экрана используются современные геоматериалы.

На объекте Светлана Радионова и Александр Моор провели рабочее совещание. На декабрь 2023 года запланировано завершение работ по рекультивации.