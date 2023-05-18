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​Реестр объектов нематериального достояния Тюменской области пополнится двумя народными промыслами

Техники создания тюменского махрового ковра и тобольской резной кости включат в специальный реестр

​Реестр объектов нематериального достояния Тюменской области пополнится двумя народными промыслами
Фото: admtyumen.ru

В реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области могут войти техники создания тюменского махрового ковра и тобольской резной кости, сообщает региональный департамент культуры.

Приемы изготовления изделий народных художественных промыслов бережно передаются из поколения в поколение. В рамках проекта «Наше наследие» они будут подробно изучены и описаны, а затем внесены в Реестр.

Кропотливую работу проведут специалисты «Дома народных художественных промыслов и ремёсел» и Наталья Сезёва, доктор искусствоведения, профессор ТГИК, член Союза художников РФ, арт-директор «Ассоциации художественных промыслов Тюменской области».

Реализация проекта также включает проведение интерактивных экскурсий «В мастерскую тюменского махрового ковра» и мастер-классы от косторезов. 20 сентября 2023 года на Едином дне нематериального культурного наследия подведут итоги проделанной работы и состоится презентация промыслов.

Таким образом, проект АНО ТО «Дом ремёсел» «Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области» популяризирует нематериальное культурное наследие региона. Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура».

Напомним, что в прошлом году в Региональный реестр объектов нематериального культурного наследия была внесена техника кармацкой росписи по дереву старожилов Тюменской области.


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18 мая в 23:07, просмотров: 1013, комментариев: 0
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