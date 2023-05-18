Александр Моор встретился с Владимиром Путиным второй раз с начала мая

На совещании с членами правительства РФ губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки жителей области, пострадавших от природных пожаров. В общей сложности на выплаты погорельцам будет направлено 175 миллионов рублей.

Александр Моор сообщил, что в Тюменском и Тобольском районах огнем уничтожено 30 жилых домов, 74 дачных дома и более двухсот надворных построек. 10 домов и 31 надворная постройка повреждены.

Все пострадавшие от природных пожаров получают единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей. Шесть семей размещены в муниципальном маневренном жилом фонде, двум семьям компенсируются расходы на аренду жилья, остальные пострадавшие живут у родственников.

В докладе главе государства Александр Моор отметил, что в региональном бюджете имеются средства, необходимые для оказания помощи погорельцам. Единовременные выплаты в связи с утратой жилья при наличии документов граждане получат в течение нескольких дней.

На территории Тюменской области по данным на 17 мая действует 5 лесных пожаров на общей площади 84 га. Из них уже локализованы 4 пожара на площади 83 га.

«Ситуация с пожарами контролируемая, сил и средств для борьбы с ними достаточно», – сообщил губернатор.

Напомним, ранее Владимир Путин провел встречу с Александром Моором, на которой поддержал его решение выдвигаться на второй губернаторский срок.