Владимир Путин поддержал выдвижение Александра Моора на новый губернаторский срок

Одной из ключевых тем встречи президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором стала господдержка региональной экономики, привлечение инвестиций, реализация масштабных инвестпроектов в промышленности и сельском хозяйстве.

«Несмотря на все вызовы и сложности и прошлого года, и всего пандемийного периода, экономика в целом и наши предприятия адаптировались и показывают устойчивый рост. По итогам пяти лет индекс обрабатывающих производств – 174 процента. Инвестиции в прошлом году выросли на 40 процентов по отношению к 2021 году», – отметил губернатор.

Александр Моор сообщил президенту, что прошлый год был успешным для сельского хозяйства региона: индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115 процентов. Область заняла третье место по урожайности овощей в России. АПК области стал инвестиционно привлекательным сектором.

Одним из многолетних приоритетов региона является развитие дорожной инфраструктуры. Губернатор рассказал, что 2019 году было закончено строительство окружной дороги вокруг Тюмени протяжённостью 55 километров.

Александр Моор ознакомил президента с двумя проектами в сфере высшего образования: реконструкции Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и строительством главного учебного корпуса Тюменского государственного университета.

По словам губернатора, высоких результатов в развитии региона удалось добиться во многом благодаря инструментам инфраструктурного меню, которые были разработаны федеральным правительством по поручению главы государства. «Много проектов реализуем по инициативе моих земляков», – отметил он.

Владимир Путин поддержал намерение Александра Моора выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Тюменской области. «У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», – сказал президент.