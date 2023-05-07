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​Александр Моор: Конкурс управленцев «Лидеры России» дает возможность понять, на что ты способен

Александр Моор призвал тюменцев принять участие в конкурсе «Лидеры России»

​Александр Моор: Конкурс управленцев «Лидеры России» дает возможность понять, на что ты способен
Фото: admtyumen.ru

Принять участие в конкурсе «Лидеры России» призвал жителей Тюменской области губернатор Александр Моор. Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина.

«Чтобы расти профессионалу, надо периодически выходить из зоны комфорта. Попадать в такие условия, при которых можно понять, на что ты способен на самом деле. Эту возможность дает конкурс управленцев «Лидеры России». Уверен, что в нашей области достаточно профессионалов, которые еще не раскрыли свой потенциал и готовы послужить стране», – сказал глава региона.

Как сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Тюменская область вошла в топ-5 регионов по количеству поданных заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» в расчете на среднегодовую численность занятых в регионе. За годы существования конкурса свои силы в нем испытали свыше 8 тысяч жителей области, 12 стали победителями.

Принять участие в конкурсе могут управленцы в возрасте до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов – грант на обучение в размере 1 миллиона рублей. У победителей появится возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских лидеров бизнеса или госуправления, получить карьерные консультации и сопровождение.

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 79 государств. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 мая.


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Сегодня в 19:29, просмотров: 97, комментариев: 0
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