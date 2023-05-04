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Ханты-Мансийск претендует на звание «Город трудовой доблести»

Власти ХМАО просят удостоить Ханты-Мансийск звания «Город трудовой доблести»

Ханты-Мансийск претендует на звание «Город трудовой доблести»
Фото: unsplash.com

Специалисты Ханты-Мансийска составляют заявку на присвоение окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести», которая будет направлена в Российскую академию наук.Инициативу рассмотрят на заседании регионального правительства. В документе говорится, что предложение поступило от главы Ханты-Мансийска.

«В июне на заседании Общественной палаты города окружная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к главе города Максиму Ряшину с предложением поддержать инициативу присвоения окружной столице почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Идея была поддержана, началась кропотливая работа инициативной группы по изучению истории Ханты-Мансийска, архивных записей и рассказов очевидцев», – сообщили в администрации города.

Согласно федеральному закону, почетное звание РФ «Город трудовой доблести» присваивается при соблюдении ряда требований. В частности, предприятия города, как и их работники должны быть отмечены госнаградами. А также в том случае, если жители города проявили трудовой подвиг и самоотверженности и внесли большой вклад в достижение победы в ВОВ.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 51, комментариев: 0
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