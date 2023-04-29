16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5093   EUR  88,3712  

Новости

Больше новостей
Майские праздники вы проведете...
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда поедут россияне на майские праздники?

Самые популярные туристические направления в мае — Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан

​Куда поедут россияне на майские праздники?
Фото: unsplash.com

Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан названы самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники. Об исследовании портала «Суточно.ру» рассказывает ТАСС.

Сервис бронирования жилья провел опрос среди собственных пользователей — планами на майские поделились более свыше 4,8 тысячи человек. Из них 20 процентов назвали Калининград, 14 процентов — Северную столицу, 13 процентов — Дагестан. В топ-10 также вошли такие направления, как Кисловодск, Сочи, Алтай, Казань, Карелия, Москва и Адыгея.

«На эти майские праздники у россиян очень высокий спрос на поездки по России и странам ближнего зарубежья, — отмечает генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. — Если сравнивать с прошлогодними каникулами, он вырос примерно на 20 процентов».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:19, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчанина посмертно наградили за спасение тонущих детей 1251
  2. В Сургуте с 1 мая дачные автобусы станут бесплатными для пенсионеров на время выходных 1051
  3. В трех муниципалитетах ХМАО ожидается сильный ветер 988
  4. Пенсионерка отсудила у администрации Нефтеюганска 200 тысяч рублей за укус собаки 967
  5. ​Пять решений семейного квартала «Азбука» с заботой о жителях 928
  6. ​Юные тюменские писатели получили награды на международном конкурсе «Все краски Севера» 863
  7. ​В Тюменской области после капремонта открылся трехэтажный жилой корпус дома-интерната 809
  8. Автопарк станции скорой помощи Тюменской областной больницы № 3 полностью обновился 806
  9. Как выбраться из долговой ямы // КОНСУЛЬТАЦИЯ 762
  10. ​Он беседовал с президентами, посещал приемы консулов и стоял перед танками, защищая Белый Дом 513
  1. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 3167
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 2881
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 2714
  4. ​Сургутские хоккеисты стали лучшими на первенстве 2025
  5. ​Город должен реагировать на конструктивные замечания, а не на мелкие популистские лозунги, которые могут загубить транспортную реформу 2011
  6. ​А как говорить? 2007
  7. В СНГБ можно подать заявку на кредит через портал госуслуг 1949
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 1816
  9. Вартовчане смогут бесплатно съездить на кладбище в день поминовения усопших 1776
  10. Около половины югорчан хотят садить картошку в этом году 1702
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5986
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 5478
  3. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 5327
  4. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 5241
  5. ​Галаховы 5032
  6. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 4350
  7. ​Будет трудно 4265
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 4220
  9. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 4040
  10. ​Приглашение к разговору 3975

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика