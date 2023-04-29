Самые популярные туристические направления в мае — Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан

Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан названы самыми популярными туристическими направлениями на майские праздники. Об исследовании портала «Суточно.ру» рассказывает ТАСС.

Сервис бронирования жилья провел опрос среди собственных пользователей — планами на майские поделились более свыше 4,8 тысячи человек. Из них 20 процентов назвали Калининград, 14 процентов — Северную столицу, 13 процентов — Дагестан. В топ-10 также вошли такие направления, как Кисловодск, Сочи, Алтай, Казань, Карелия, Москва и Адыгея.

«На эти майские праздники у россиян очень высокий спрос на поездки по России и странам ближнего зарубежья, — отмечает генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. — Если сравнивать с прошлогодними каникулами, он вырос примерно на 20 процентов».